Москва, 20 апреля, 2024, 20:12 — ИА Регнум. Ожирение стало большой проблемой современности, которая не обошла стороной и детей. Хотя избыточная масса тела сама по себе не гарантирует дефицит железа, оба этих фактора могут присутствовать одновременно. Впрочем, ожирение опасно далеко не только этим. Но всех этих негативных последствий можно избежать.

Martin Vorel

Такой оценкой поделился с корреспондентом ИА Регнум заведующий Кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им. Сеченова, профессор, доктор наук Евгений Ачкасов, комментируя выводы британских учёных о наличии связи между ожирением и железодефицитом.

Как отметил эксперт, всем давно известно, что ожирение — это серьёзная проблема, оно ведёт к различным заболеваниям — и сердечно-сосудистым, и опорно-двигательной системы. Но тема не теряет актуальности, потому что несмотря на распространение знаний об ожирении, количество людей с избыточной массой тела продолжает расти.

«Мы в нашем институте, например, провели научную работу с Красноярским медуниверситетом, по итогам которой обнаружили, что сейчас физическое развитие детей и подростков в целом изменилось в сравнении с тем, что было двадцать лет назад. Не только увеличилось количество подростков с избыточной массой тела, но и в целом физическое развитие. Объём лёгких стал меньше, стало меньше мышечной силы. То есть проблема ожирения стоит ещё и с рядом других изменений в клиническом развитии. Этим надо заниматься», — рассказал профессор.

Эксперт констатировал, что образ жизни современного человека, в первую очередь, в крупных городах, заметно изменился. Человек больше времени проводит за компьютером и прочими гаджетами, меньше времени бывает на улице, меньше перемещается своим ходом и вообще меньше двигается. В связи с этим и у детей появились другие ценности, которые, к сожалению, часто не связаны с физической активностью.

«Если же говорить о именно о дефиците железа у детей, то надо помнить, что ожирение — это нарушение обмена веществ в целом. Говорить, что оно прямо ассоциировано с развитием дефицита железа, я не готов. Но если есть ожирение, то имеется и неправильное питание. А при неправильном питании может быть и дефицит железа. Это уже патологическое состояние ожирения. И чтобы разрешить возникшую проблему, надо понимать, какой режим питания был у этих детей», — отметил Ачкасов.

Он уточнил, что зачастую при избыточном весе пациента речь идёт не об ожирении, а о метаболическом синдроме. Это значит, что существенный набор жировой массы сопровождается изменением и уровнем артериального давления.

«Также может развиваться сахарный диабет, а это уже поражение сосудов. В свою очередь, поражение сосудов может вызывать нарушения в желудочно-кишечном тракте. Диабет может вызывать поражение сосудов конечностей, различные ангиопатии и полинейропатии», — предупредил специалист.

Он отметил, что важнейшие способы предотвращения метаболического синдрома — это правильное сбалансированное питание и физическая активность. В школах, например, необходимо, по мнению эксперта, гибче подходить к популяризации спорта. И если мальчикам зачастую интересны футбол, борьба или единоборства, то девочкам могут прийтись по вкусу занятия танцами.

«У нас была защищена диссертационная работа по танцетерапии. Её включали в процесс реабилитации детей с ожирением. Детишки с интересом включались в такие занятия, и мы видели очевидные результаты. Может быть, надо пересматривать программы двигательной активности, которые включают в урок физкультуры», — поделился Ачкасов.

Впрочем, привычные бег, подтягивания и классические подвижные игры тоже очень полезны, согласился эксперт. Главное — чтобы ребёнок, подросток стремился двигаться как можно больше.

Британские учёные, пришли к выводу, что дети и подростки с избыточным весом подвержены значительно более высокому риску дефицита железа в организме. Этот фактор оказывает негативное влияние на внимание, концентрацию и память, а также может повышать риск развития таких патологий, как аутизм и синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Результаты исследования опубликовали в журнале BMJ (British Medical Journal) Global Health.

ИА Регнум сообщало, что в Москве скончался мужчина массой 400 килограммов, которого для госпитализации пришлось эвакуировать через окно. По данным источника, 54-летний Максим был госпитализирован 11 апреля, и в последние дни своей жизни находился в реанимации.

Мужчина пожаловался на резкое ухудшение самочувствия, но не смог покинуть свою квартиру через дверь. Спасателям пришлось выносить больного через балкон, при помощи лестницы. В обычную машину скорой помощи Максим тоже не поместился. Для госпитализации вызвали более вместительное авто. Процедура госпитализации заняла около четырёх часов.

Соседи Максима рассказали, что он не выходил из квартиры последние 10 лет.