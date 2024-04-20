Баку, 20 апреля, 2024, 19:36 — ИА Регнум. Актёр Азербайджанского театра русской драмы, Заслуженный артист Азербайджана Юрий Омельченко, известный по фильму «Не бойся, я с тобой!» и сериалу «Дронго», скончался через несколько дней после повторного приступа инсульта, сообщил журналистам замдиректора театра Ильхам Мамедов.

Азербайджанский театр Русской драмы

«Омельченко поместили в реанимационное отделение. Кроме того, у него были проблемы с сердцем. К сожалению, спасти Юрия не удалось», — привело его слова издание 1news. az.

Мамедов рассказал, что состояние Омельченко во время лечения на какое-то время улучшилось, но позже актёр всё же скончался. Коллектив театра выразил соболезнования родным и близким артиста, отметив, что его смерть стала невосполнимой потерей.

«Пусть его творчество и доброта останутся в сердцах всех, кто его знал и ценил. Покойся с миром!» — говорится в некрологе на сайте театра.

Как сообщало ИА Регнум, Юрий Омельченко скончался 20 апреля на 49-м году жизни. Он родился в Баку 7 марта 1976 года, окончил Азербайджанский государственный университет культуры и искусств, работал в Бакинском муниципальном театре и Государственном театре юного зрителя. В Азербайджанском театре русской драмы актёр работал с 1997 года.

Омельченко играл в спектаклях «Гордость и предубеждение», «Ещё одна ночь Шахерезады», «Братья Карамазовы», «Женитьба», «Вишневый сад» и других. Он также играл в фильмах «Истина момента», «Колдун», «Кровавый январь», «Мы вернёмся».