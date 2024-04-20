Домодедово, Московская область, 20 апреля, 2024, 18:24 — ИА Регнум. Женщина ударила полицейского в лицо из-за эвакуации машины, её задержали, сообщил 20 апреля подмосковный главк МВД.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Гражданка 1960 года рождения нанесла одному из сотрудников удар по лицу. Правоохранители были вынуждены применить физическую силу и спецсредства», — сообщили в ведомстве.

Инцидент произошёл ночью 19 апреля в Домодедово. Возле одного из домов на улице Современников сотрудники полиции эвакуировали автомобиль, припаркованный с нарушением правил дорожного движения.

В этот момент к ним подошли женщина и мужчина, которые стали утверждать, что машина принадлежит им, однако никаких документов они не предоставили. Оба попытались помешать полицейским, а также нецензурно выражались в их адрес. Тогда скандалистов задержали и доставили в отделение.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года иностранец ударил в лицо полицейского в Санкт-Петербурге в момент задержания по подозрению в изнасиловании. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.131 («Изнасилование»), ч.1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

В апреле произошло нападение на сотрудников полиции, которые обнаружили тайник с наркотическим веществом и устроили засаду. При попытке задержания злоумышленник открыл огонь, попав в обоих полицейских. Один из них погиб. Выживший сотрудник полиции рассказал, что нападавший сильно избил его, нанося удары по голове.