Вашингтон, 20 апреля, 2024, 17:56 — ИА Регнум. США могут ввести войска на Украину после разгрома ВСУ, заявил 20 апреля подполковник американской армии в отставке Александр Виндман.

U. S. Army / Kevin Valentine

«Это (новый пакет помощи Украине. — Прим. ИА Регнум) крайне важно, потому что мы не хотим, чтобы наши войска сражались на Украине. Если Украине не удастся добиться успеха, мы увидим ситуацию, в которой Россия увеличит вероятность ввода американских войск на Украину», — заявил он в эфире MSNBC.

Помимо этого Киев может получить новую помощь слишком поздно, поскольку российские военные продолжают продвигаться вперед, добавил офицер.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Джо Байден направит военнослужащих США на Украину в случае своего переизбрания на второй срок, выразил 3 марта мнение предприниматель Дэвид Сакс. Он посчитал, что ввод сухопутных войск к настоящему моменту остался единственным табу, но почти каждый день появляется информация, что на Украине уже действуют спецподразделения НАТО. До выборов Байден не может отправить армию, так как это было бы слишком непопулярно, предположил Сакс.

Через несколько дней обозреватель The American Conservative Тед Снайдер также заявил, что западные страны рискуют вступить в военное противостояние с Россией в случае отправки войск на Украину. По его словам, Запад может свернуть с военного пути, который не принёс никому выгоды, и воспользоваться дипломатией, так как Украина проигрывает, и никакое оружие или помощь не изменят этого.

Президент России Владимир Путин 29 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что при отправке войск НАТО на Украину последствия для интервентов будут ещё более трагичными, чем раньше. Глава государства добавил, что всё, что придумывает Запад и чем он пугает весь мир, угрожает реальной ядерной войной и уничтожением цивилизации.