Вашингтон, 20 апреля, 2024, 18:11 — ИА Регнум. Украинская армия за два месяца потеряла пять переданных Киеву танков Abrams. Об этом 20 апреля сообщила газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

«За последние два месяца российские войска уничтожили пять из 31 танка M1 Abrams американского производства, которые Пентагон отправил на Украину прошлой осенью», — проинформировало издание.

Австрийский военный инструктор, полковник Маркус Рейснер заявил газете, что ещё не менее трёх американских танков получили в зоне конфликта умеренные повреждения.

Отмечается, что пять потерянных ВСУ танков Abrams являются только малой толикой из общего числа этих боевых машин, потерянных Киевом за время конфликта. По словам автора, в основном это танки советского и затем украинского производства, в число которых входит только порядка 140 преданных Украине странами НАТО боевых машин, например, 30 немецких Leopard.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 20 апреля газета The New York Times написала, что дорогостоящие западные танки, включая американские Abrams, оказались уязвимы для дешёвых беспилотников. Как отметил автор статьи, в будущем, по его мнению, это может привести к изменению подхода к использованию этих боевых машин в военных конфликтах.

Китайское издание Asia Times 2 апреля написало, что западные танки Abrams и Leopard из-за наличия тяжёлой брони и установленной дополнительной защиты застревают в грязи в зоне конфликта на Украине. Отмечалось, что из-за этого боевые машины становятся особенно уязвимыми для ударов армии России.

По информации Минобороны, до 29 марта российские военные уничтожили уже пять танков Abrams в зоне проведения СВО. Военные группировки «Центр» 31 марта подбили шестой танк Abrams ВСУ на авдеевском направлении, а 1 апреля Министерство обороны сообщило о седьмом уничтоженном американском танке. Большую часть танков Abrams уничтожили с помощью FPV-дронов.

Президент России Владимир Путин в июле 2023 года заявлял, что западные танки горят даже лучше, чем боевые машины, произведённые во времена СССР. Глава государства подчеркнул, что в случае получения Киевом американских истребителей они будут гореть так же, как сейчас горят немецкие танки.