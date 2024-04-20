Белград, 20 апреля, 2024, 17:49 — ИА Регнум. Голосование по резолюции о «геноциде» в Сребренице на предстоящей Генеральной ассамблее ООН грозит обесцениванием термина «геноцид», а также авторитета международной организации, заявила на брифинге бывший премьер-министр, председатель парламента Сербии Ана Брнабич.

FEHIM DEMIR/EPA/ТАСС

«Впервые такой серьёзный вопрос, как геноцид, будет решен простым голосованием», — заявила она.

Брнабич добавила, что всего два раза тему геноцида поднимали на повестке Генассамблеи ООН. По её словам, израильские историки Иегуда Бауэр и Эфраим Зурофф говорят, что в Сребренице произошло военное преступление, но геноцида не было.

Как предположила бывший премьер-министр, термин «геноцид» в таком случае может потерять своё значение. Она даже добавила, что кто-то, вероятно, хочет, чтобы это слово больше ничего не значило.

Голосование по предложенной ФРГ и Руандой резолюции, предполагающей в том числе запрет на отрицание факта геноцида, ожидается 2 мая.

Как сообщало ИА Регнум, президент Сербии Александр Вучич 17 апреля заявил, что Республику Сербскую могут упразднить, если дату 11 июля признают Международным днём памяти «геноцида» в Сребренице. По его словам, в случае одобрения резолюции сербов фактически приравняют к «геноцидальной нации». После этого, как предположил президент, Босния и Герцеговина сможет ликвидировать Республику Сербскую и потребует репараций.

Войска Республики Сербской под командованием генерала Ратко Младича 11 июля 1995 года вошли в Сребреницу, которая имела статус зоны, охраняемой силами ООН. После этого сербов обвинили в якобы убийстве безоружных боснийских мусульман. Различные эксперты при этом отмечают, что большинство погибших при боях за Сребреницу были солдатами Армии Республики Боснии и Герцеговины.

Босния и Герцеговина в 1992 году объявила о выходе из состава Югославии, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Цифры количества жертв тех событий разнятся от пяти до 27 тысяч убитых мусульман.

В 2019 году в Сербии сформировали независимую международную комиссию по расследованию произошедшего в Сребренице и её окрестностях в 1992–1995 годах, чтобы провести всеобъемлющий и непредвзятый анализ событий в этом регионе.