Москва, 20 апреля, 2024, 17:07 — ИА Регнум. Следственные органы потребовали арестовать отца и дядю предполагаемого убийцы москвича в районе Люблино на юго-востоке столицы из-за замечания о неправильной парковке. Об этом 20 апреля сообщили в Замоскворецком суде Москвы.

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«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Аббасова Б. И. О. и Аббасова Н. И. О.», ― уточнили в суде.

Отца, дядю и знакомого вероятного убийцы задержали в качестве подозреваемых до избрания им меры пресечения. Они проходят соучастниками по делу об убийстве, совершённом группой лиц из хулиганских побуждений.

Как передавало ИА Регнум, 17 апреля в районе Люблино 24-летнего мужчину зарезали в ходе конфликта на парковке. 21-летний подозреваемый припарковался на тротуаре возле жилого дома на Краснодарской улице, и местный житель сделал ему замечание. Началась драка, в ходе которой молодой человек нанёс своему оппоненту удар ножом, оказавшийся смертельным.

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Правоохранители установили личность подозреваемого — это гражданин одной из стран СНГ, находящийся в России нелегально. Его брошенный автомобиль вскоре обнаружили на парковке на Новороссийской улице, позднее силовики задержали отца и друга подозреваемого. По месту его жительства, а также у лиц из его окружения прошли обыски.

В ходе следственных мероприятий дело об убийстве переквалифицировали на более тяжкую статью — убийство, совершённое группой лиц из хулиганских побуждений. Непосредственного подозреваемого Шахина Аббасова объявили в федеральный розыск, так как он мог скрыться из столичного региона.

В ходе обыска в рамках расследования у подозреваемого в преступлении изъяли 44 млн рублей. При осмотре машины следователи и криминалисты изъяли пневматический пистолет. Позднее прокуратура Москвы сообщила о задержании подозреваемого в убийстве в Ростовской области, а МВД показало кадры допроса.

Также правоохранители ранее задержали дядю подозреваемого.

Как впоследствии выяснилось, соучастниками подозреваемого в попытке скрыться оказались его братья. В этом они признались во время допроса.