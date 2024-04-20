Баку, 20 апреля, 2024, 17:03 — ИА Регнум. В возрасте 48 лет умер российский актёр Юрий Омельченко. Как сообщил портал Кино-театр. ру, Омельченко скончался 20 апреля.

Азербайджанский театр русской драмы Юрий Омельченко

Омельченко, известный своими работами в фильмах «Дронго» (2002 г.), «Колдун» (2002 г.), «Не бойся, я с тобой!» (2013 г.), с 1997 года был актёром Азербайджанского театра русской драмы.

Замдиректора театра Ильхам Мамедов сообщил, что заслуженный артист Азербайджана Юрий Омельченко недавно перенёс инсульт, лечился и его состояние ненадолго улучшилось.

«Однако несколько дней назад у него случился повторный приступ. Омельченко поместили в реанимационное отделение. Кроме того, у него были проблемы с сердцем. К сожалению, спасти Юрия не удалось», — сообщил Мамедов порталу 1news. az.

Коллектив Азербайджанского драмтеатра выразил соболезнования близким и родным артиста. Его уход в театре назвали невосполнимой утратой.

В театре Омельченко сыграл в спектаклях в пьесах Шекспира («Что угодно!!!», или «12 ночь»), Мольера («Мнимый больной»), Л. де Веги («Хитроумная влюблённая», «Учитель танцев»), Николая Островского («Красавец-мужчина», «Волки и овцы»), Жана Кокто («Священные чудовища»), А. П. Чехова («Чайка»), Григория Горина («Королевские игры», «Кин 4»).