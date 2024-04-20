Москва, 20 апреля, 2024, 18:03 — ИА Регнум. Следствие установит всех причастных к гибели военного корреспондента «Известий» Семёна Ерёмина в результате обстрела ВСУ в момент съёмки репортажа на запорожском направлении. Как заявили в пресс-службе ведомства, соответствующий приказ поставило руководство.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Семён Ерёмин

«По поручению председателя Следственного комитета России следователи примут все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к убийству журналиста», ― сообщило ведомство в Telegram-канале.

По материалам СК, Ерёмин погиб в результате целенаправленной атаки ВСУ, которую украинские военные провели с применением ударных беспилотников. Погибшего военкора в СК назвали настоящим героем, мужественно и отважно исполнявшим свой долг на благо Отечества.

Первопроходец и один из лучших

О гибели Семёна Ерёмина в зоне специальной военной операции при выполнении профессиональных обязанностей стало известно 19 апреля. Журналист во время съёмок репортажа получил смертельное ранение в результате атаки FPV-дрона и впоследствии умер.

Он был одним из лучших военных корреспондентов страны и много работал на различных направлениях в зоне СВО ― вёл репортажи из Мариуполя, с «Азовстали», из Марьинки, впервые с начала спецоперации снял сюжет о применении снарядов «Краснополь», первым сделал репортажи о беспилотниках «Ланцет», системах «Солнцепёк» и расчётах FPV-дронов.

Коллеги отзывались о нём как о ярчайшем примере проявления отзывчивости, профессионале, талантливом, мужественном и уверенном в себе человеке, который в любой стрессовой ситуации всегда оставался хладнокровен, хотя, по их словам, также имел талант «попадать в переплёты».

В последнем репортаже из запорожского села Приютное Ерёмин рассказал, как российские бойцы на полигоне учатся сбивать дроны.

Соболезнования

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил официальные соболезнования в связи с гибелью Ерёмина, отметив, что руководство страны разделило утрату. Представитель Кремля назвал случившееся большой трагедией и напомнил, что работа военных корреспондентов очень опасна.

«Что касается того, что ВСУ сознательно делают российских журналистов своими целями, да, так оно и есть», — заявил Песков.

Официальный представитель МИД Мария Захарова также выразила соболезнования родным и близким Ерёмина и назвала его гибель кровавым преступлением. Россия требует от международных организаций и правозащитных структур решительного осуждения очередного убийства российского журналиста, добавила она, так как своим молчанием они выдают карт-бланш кровавому киевскому режиму.

В тот же день заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак подчеркнул, что всемирная организация также выступает против убийства журналистов.