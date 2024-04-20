Сочи, Краснодарский край, 20 апреля, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Спасатели восемь часов разыскивали туриста в шортах, который потерялся в горах Красной Поляны, сообщило МЧС России.

Кадр из видео

«По льду и снегу в футболке, шортах и кроссовках он уже не мог передвигаться. 33-летний мужчина оказался на высоте около 1500 метров», — проинформировало ведомство.

Турист из Москвы отправился на покорение горных вершин в шортах и кроссовках, но на крутом и скользком склоне сбился с пути и потерялся. После чего позвонил спасателям.

Сотрудники МЧС при помощи альпинистского снаряжения спустили его с высоты и отвезли в посёлок Красная Поляна.

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Как сообщало ИА Регнум, летом 2023 года четверо туристов из Москвы не вышли на связь в горах Карачаево-Черкесии. Группа вышла на маршрут из посёлка Архыз и должна была завершить маршрут в селении Нижний Архыз. К поискам пропавшим привлекли спасателей.

В марте 2022 года 21-летний молодой человек, приехавший на Южный Урал из Перми, ушёл в одиночный поход со стоянки «Гремучий ключ», оставив вещи и документы в палатке. О его пропаже стало известно вечером того же дня. Его нашли мёртвым через несколько дней. Его тело обнаружили на склоне горы Круглица (высота 1178 м).