Винница, Украина, 20 апреля, 2024, 15:59 — ИА Регнум. Двое мужчин в военной форме прошедшей ночью открыли огонь по полицейским на блокпосту в Винницкой области Украины. Об этом 20 апреля сообщило украинское издание «Страна. ua».

РИА Новости

По предварительным данным, автомобиль Suzuki Grand Vitara остановили для проверки документов. В салоне машины тёмного цвета находились два человека. Люди в камуфляже назвали себя военными, уточнив, что служат в ПВО 58-го РТБ.

Издание сообщило, что мужчины перевозили что-то запрещённое. Когда полицейские попросили их открыть ящики, находившиеся в багажнике, нападавшие сделали вид, что ищут для этого нож, а затем открыли огонь по полицейским.

В главном управлении Национальной полиции в регионе сообщили, что нападение злоумышленники совершили около двух часов ночи. В результате от полученных ранений погиб 20-летний полицейский, его напарник получил ранения. Его госпитализировали.

После стрельбы машина с нападавшими скрылась. По данным журналистов, автомобиль направляется в Одесскую область. В полиции заявили, что установили личности преступников. Для поимки нападавших на территории Винницкой и Одесской областей ввели план-перехват.

По данным журналистов, предполагаемые нападавшие ― отец и сын Валерий Василаке 1972 года рождения (уроженец Чорномина в Пещанском районе) и Виталий Василаке 1998 года рождения, которые служат в 28-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. При этом официальный Telegram-канал сил обороны юга Украины написал, что военные уже год не имеют отношения к этой бригаде, в которой они числились ранее.

Как сообщало ИА Регнум, 19 апреля в Еврейском автономном округе пьяный мужчина открыл стрельбу из ружья по сотрудникам полиции, приехавшим по вызову его родственницы. В результате двое полицейских получили ранения, их доставили в больницу. Жизни и здоровью сотрудников правопорядка ничего не угрожает. Сам мужчина, стрелявший в сотрудников полиции, погиб. Прокуратура организовала проверку по факту стрельбы.

В Подмосковье 7 апреля на полицейских напал наркодилер. Они должны были задержать наркосбытчика, но злоумышленник открыл по ним огонь. 41-летний старший прапорщик полиции Сергей Ефименко скончался от полученных ранений, его сослуживца доставили в больницу. Стрелявший скрылся на чёрном мотоцикле. Позднее его задержали, подозреваемый дал признательные показания.