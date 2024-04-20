Ниамей, 20 апреля, 2024, 19:28 — ИА Регнум. Новые власти Нигера фактически перекрыли логистику находящимся в стране американским военнослужащим, что заставило США начать сворачивать присутствие. Об этом рассказал ИА Регнум ветеран Службы внешней разведки Лев Корольков, комментируя публикацию NYT о скором выводе тысячи американских военных из африканской страны.

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«Раньше американцы чувствовали себя там очень хорошо. Но вот уже практически месяца полтора они сидят в такой неофициальной блокаде. Их практически «обложили». В том числе — в плане обслуживания беспилотников. Они не могли ни принимать новые аппараты, ни отправлять в ремонт нуждающуюся в этом технику. А это мощные беспилотники, которые позволяли американцам держать под контролем практически всю центральную Африку и даже Ближний Восток. Узнавать, что где происходит. Кто перемещается, куда перемещается. Но самое страшное для них — потеря беспилотника, если он будет перехвачен. Полностью заблокировать базу местные власти не могут. Но фактически руки у американцев оказались связаны. Так что обстановка для них уже горячая, и они вынуждены уходить», — рассказал эксперт.

Причина, по которой США в этом стратегически важном для него регионе пропустил такой ощутимый удар, по мнению эксперта, проста. Центральное разведывательное управление, по его словам, тоже не всесильно. Ведомство просто не успело среагировать на стремительное развитие ситуации в Нигере и предотвратить переворот, произошедший в прошлом году.

«В Вашингтоне считали, что у них всё схвачено. Что деньги решают всё. США хорошо «упаковали» деньгами прежние власти в Нигере, но откровенно «прозевали» события. Для них всё неожиданно произошло. Конечно, к спецслужбам американцев с уважением отношусь. Вообще, нельзя недооценивать противника, надо уважать. Но тут их переиграли. И возможностей для размещения аналогичный базы в какой-нибудь соседней стране региона у них нет. Так что американцы, уходя из Нигера, утратили прежние позиции в центральной Африке и в значительной мере — на Ближнем Востоке», — резюмировал Корольков.

Тысячу военнослужащих выведут из Нигера в ближайшее время Соединённые Штаты. Об этом сообщил 19 апреля в журналист New York Times Эрик Шмитт. Вашингтон, по информации журналиста, выведет своих в ближайшие месяцы, о чём уже уведомил власти африканской страны.

Агентство Reuters, ссылаясь на осведомлённый источник, пишет, что в ходе встречи 19 апреля замглавы Госдепа Курт Кэмпбелл и глава действующего правительства Нигера достигли соглашения о выводе войск США.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в марте захватившие власть в Нигере военные разорвали военное соглашение с США, которое позволяло представителям Пентагона и американским военнослужащим находиться на территории страны. Официальной причиной такого шага стало нарушение дипломатического протокола: Вашингтон не проинформировал Ниамей об одном из недавних визитов своей делегации.

На севере Нигера действует военная база США, где размещены беспилотные аппараты, которые активно применялись американской стороной для воздушной разведки. В декабре 2023 года в африканской стране располагались около 1,1 тыс. военнослужащих США.

Летом прошлого года в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и отстранила от власти президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани.

А 16 сентября Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о создании Альянса государств Сахеля. Это объединение появилось для организации коллективной безопасности в регионе.

В конце января все три страны приняли совместное решение как можно быстрее выйти из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Власти Буркина-Фасо, Мали и Нигера пояснили этот шаг тем, что организация, по их мнению, находится под влиянием иностранных держав.