Москва, 20 апреля, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Россия 19 апреля отметила День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.

Центр действий Общественной палаты Российской Федерации

В этот день 81 год назад вышел указ Президиума Верховного Совета СССР № 39 «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и для их пособников».

Он стал первым фактом признания целенаправленной и масштабной политики нацистов и их пособников по уничтожению мирного населения на оккупированной территории и наказуемости таких преступлений, а также правовым основанием работы по установлению и расследованию преступлений нацистов против советского народа, которую вели с ноября 1942 года.

Ежегодно 19 апреля в России проходит День единых действий. В российских регионах проводят комплекс памятных мероприятий в школах, вузах, учреждениях науки и культуры, региональных и муниципальных учреждениях, некоммерческих организациях.

В этом году подготовку провели Национальный центр исторической памяти при президенте совместно с АНО «Агентство социальных технологий и коммуникаций», ООД «Поисковое движение России», МПГУ, ФГБУ «Роспатриотцентр» и 144 региональными представителями.

В каждом регионе есть свои особенности и местные компоненты. В регионах, находившихся под оккупацией немецко-фашистских захватчиков, есть места — свидетели страшных преступлений нацистов.

«19 апреля — день единых действий уникального проекта «Без срока давности». Это не только значимая дата в деле сохранения исторической памяти, памяти о жертвах геноцида, но и забота о будущем: о человеческих ценностях и глобальных смыслах молодого поколения», — сообщила первый зампред комиссии Общественной палаты по добровольчеству и молодежной политике Елена Родионова.

Она отметила, что память о временах Великой Отечественной войны дорога каждому жителю России. На протяжении четырёх лет в России в рамках проекта «Без срока давности» идёт работа во имя того, чтобы не допустить повторения преступлений нацизма.

«Знать и понимать понятия «фашизм», «нацизм», «геноцид» значит не допустить этого в будущем. Эта важнейшая тема за годы реализации становится делом каждого. Делом тех, кто делает больше, чем должно», — сказала Родионова.

В этом году День единых действий прошёл в мультиформатном режиме. В регионах проходили авторские мероприятия, посвящённые сохранению памяти о геноциде советского народа во время Великой Отечественной войны.

В Москве состоялась презентация изданий о геноциде советского народа. Поисковое движение запустило акцию «Мы помним», в рамках которой были опубликованы десятки роликов.

Ряд мероприятий провели 18–19 апреля на площадке Мордовского государственного педагогического университета. В Артеке проходит тематическая смена «Без срока давности»: ребята посетили Мемориал жертвам фашистской оккупации Крыма 1941–1944 годов «Концлагерь «Красный».

Участники Всероссийского проекта «Хранители истории» 19 апреля возложили цветы и выставили почётные караулы у братских могил и монументов. Волонтёры Победы провели Всероссийскую акцию «Никто не забыт, ничто не забыто».

В центре народной культуры города Ейска в Краснодарском крае прошла премьера спектакля «От имени погибших», основанного на реальных событиях. Дети из макеевского аматорского театра показали жителям Ростова-на-Дону спектакль об ужасах нацистских концлагерей «Помни имя своё».