Москва, 20 апреля, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Московские организации стали пользоваться сервисами «Мосволонтёра» в полтора раза чаще. С начала прошлого года поступило больше 2 тыс. запросов, из них 474 — только за первый квартал 2024 года. Об этом 20 апреля в Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Игорь Генералов/ТАСС

Он отметил, что среди них самые популярные ― это волонтёрское сопровождение мероприятий, обучение добровольцев, а также получение личной книжки волонтёра.

«Ресурсный центр оказывает поддержку образовательным учреждениям, корпоративным объединениям и НКО. Достаточно оформить заявку на сайте и заключить соглашение», ― написал мэр.

Поддержку ресурсного центра могут получить добровольческие организации, образовательные учреждения, корпоративные объединения и некоммерческие организации, которые привлекают помощников для реализации социальных проектов и инициатив.

Столичные организации обращаются в «Мосволонтёр» за помощью в проведении различных мероприятий. Специалисты помогают подобрать команды добровольцев, проводят обучение, координируют работу волонтёрского корпуса. Так, в 2023 году с участием волонтёров провели около 600 мероприятий — вдвое больше, чем годом ранее. Среди них такие масштабные события, как Международная выставка-форум «Россия», Московский урбанистический форум, книжный фестиваль «Красная площадь».

В пресс-службе мэра добавили, что около 540 запросов были связаны с обучением волонтёров и развитием их компетенций.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Собянин сообщил, что правительство Москвы и Сбербанк объединят усилия для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в области здравоохранения, образования и социального развития для повышения качества жизни горожан.

15 апреля стало известно, что в сервисе «Московская электронная школа» появилась возможность записи в кружки и секции. Как рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, раньше эта услуга была доступна только на портале mos.ru. Родители могут выбрать для своего ребёнка занятия по разным направлениям.