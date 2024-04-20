Киев, 20 апреля, 2024, 15:27 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ, ограничивающий на Украине работу онлайн-казино. Документ 19 апреля опубликовали на его сайте.

Ukrainian Presidential Press Service

Указ «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 апреля 2024 года «О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет» обязует украинское правительство в месячный срок разработать порядок ограничения рекламы азартных игр.

Кроме того, правительство должно будет запретить регистрацию нескольких учетных записей для одного человека, обязать организаторов игровых онлайн-площадок ввести лимит на игровое время, создать государственную систему мониторинга и провести информационную кампанию на общенациональном уровне об опасности игровой зависимости.

Главнокомандующему украинскими войсками Александру Сырскому поручили запретить доступ бойцам ВСУ к онлайн-казино и другим игровым заведениям.

Как сообщало ИА Регнум, 28 марта депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесён в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что большинство бойцов украинских войск страдают от лудомании — зависимости от азартных игр. По его словам, проблемы с казино или ставками в букмекерских конторах есть у девяти из десяти военных ВСУ на передовой. Это пристрастие к азартным играм прямо влияет на моральное состояние украинских бойцов, добавил он.

Сапёр ВСУ Николай Санько 18 апреля назвал долги в онлайн-казино главным мотивом для принятия решения о сдаче в плен. Он рассказал, что лудомания превратилась в настоящую эпидемию в рядах украинских войск.

Британская газета The Times в январе написала, что от 20 до 30% личного состава ВСУ страдают острыми психическими расстройствами. По информации издания, в ряды украинских войск набирают психически нездоровых лиц, а также страдающих алкоголизмом и наркоманией. В то же время в зоне боёв сложились условия, когда у здоровых до этого момента людей с не очень устойчивой психикой на фоне стресса появляются расстройства, а психологов для решения этой проблемы в ВСУ нет, добавили авторы статьи.