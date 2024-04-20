Москва, 20 апреля, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Акция «Тотальный диктант» стартовала 20 апреля в 77 регионах России, а также ещё в 43 странах мира. Её поддержал Фонд президентских грантов, выделив 26,3 млн рублей.

Totaldict.ru

Диктант пишут в том числе в Антарктиде — на станциях «Мирный», «Прогресс», «Новолазаревская» и «Восток». Акцию также проводят в Абхазии, Австралии, Австрии, Белоруссии, Бельгии, Германии, Греции, Китае, Португалии, Швейцарии и в других государствах.

«Тотальный диктант давно перестал быть акцией одного дня. Спустя 20 лет он разросся до международного масштаба. Это не просто акция, а огромная команда удивительных людей, которые создают праздник грамотности», — говорится в заявлении команды фонда поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант».

Диктат проводят 21-й раз. В этом году ожидается участие 400 тыс. человек. В акции можно участвовать очно, а также удалённо, с помощью сайта totaldict.ru. Традиционно площадки для «Тотального диктанта» предоставляют вузы, школы, библиотеки, музеи и концертные залы. В акции участвуют и знаменитости. В этом году её поддержат Евгений Чебатков, Яна Чурикова, Юлия Паршута, Виктор Добронравов, Антоха МС, Андрей Ургант, Михаил Боярский, Борис Смолкин и другие.

Читать диктант будет прозаик и журналист Анна Матвеева, находясь в Томске, который считается столицей акции. Писательница будет читать своё произведение. В акции также будут участвовать дети из 16 городов России и зарубежья.

Кроме того, в ряде российских регионах проходит ежегодное мероприятие «Тот. Язык», на котором отрывок текста «Тотального диктанта» пишут на языке национальных диаспор.

В этом году у акции впервые появилась площадка в соцсети, её предоставила платформа «ВКонтакте». В течение всего дня там будет идти марафон «Тотального диктанта», который завершится к полуночи. На нем, кроме диктанта, будут лекции, посвящённые русскому языку и литературе, с прямыми включениями из разных городов. Те, кто напишет на «отлично», получат NFT-дипломы, которые можно будет закрепить в профиле. Оценки будут известны через две недели.

Как сообщало ИА Регнум, в 2023 году в «Тотальном диктанте» участвовали жители 700 городов и 43 стран. Участники чаще всего ошибались при написании двух слов. Вместо «кардинально» многие писали «координально». У слова «сызмальства» было девять вариантов ошибок, в то числе «с ъ измальства».