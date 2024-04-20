Пекин, 20 апреля, 2024, 15:09 — ИА Регнум. Шведский легкоатлет Арман Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом, взяв высоту 6,24 метра на этапе Бриллиантовой лиги в Китае.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Он установил восьмой мировой рекорд в карьере.

Арман Дюплантис — 24-летний олимпийский чемпион 2020 года, чемпион мира 2022 года, двукратный чемпион Европы. Он неоднократно обновлял собственные мировые рекорды. В сентябре 2023 года он покорил высоту 6,23 метра. В том же году он 22 раза совершил прыжки, взяв высоту выше шести метров.

На юниорском уровне он выиграл молодежный чемпионат мира 2015 года, юниорские чемпионаты Европы в 2017 году и мира в 2018-м.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года кенийский легкоатлет Келвин Киптум установил мировой рекорд на Чикагском марафоне. Он преодолел дистанцию 42 км 195 м за два часа и тридцать пять секунд. Спортсмен побил мировой рекорд своего соотечественника Элиуда Кипчоге, установленный на Берлинском марафоне 2022 года.