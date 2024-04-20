Москва, 20 апреля, 2024, 14:53 — ИА Регнум. Юмористка Елена Воробей резко отреагировала на сообщения СМИ о совместном выступлении в Германии с украинским шоуменом, спонсирующим ВСУ, Владимиром Евсеевым. Юмористка назвала сообщения, в том числе об эмиграции, в которой её время от времени обвиняют, домыслами.

Anatoly Lomokhov/Global Look Press Елена Воробей

«Из различных интернет-изданий мне стало известно, что я якобы планирую гастроли по Германии в каком-то совместном концерте с украинским артистом или украинским блогером. Эта информация не соответствует действительности! Мне действительно предлагали выступить на мероприятии, посвященном международному Дню отца. На что я ответила буквально, что мне есть кого поздравлять гораздо ближе», — написала она в соцсети.

Воробей напомнила, что полтора года назад гастролировала в Израиле и сделала вывод, что после этого СМИ и решили написать, что она эмигрировала. Но, как подчеркнула юмористка, она живёт в России, где её семья и друзья.

Евсеев, который мог стать соведущим Воробей на мероприятии в Германии, известен экстремистскими высказываниями в адрес россиян и сборами средств для ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 6 апреля певица Ани Лорак, концерты которой отменяли в России из-за информации о поддержке ВСУ, оправдалась за сбор денег, заверив, что средства предназначались женщинам и детям. Артистка заявила, что тема военных действий для неё имеет особое значение, а слухи о поддержке ВСУ появились после благотворительного онлайн-концерта.