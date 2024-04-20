Москва, 20 апреля, 2024, 14:37 — ИА Регнум. Жителей столицы пригласили поучаствовать в общегородском субботнике 20 апреля и получить за это городские баллы в проекте «Город заданий»,

Кирилл Каллиников/РИА Новости

Более чем на 170 площадках состоится общегородской субботник. Любой желающий может присоединиться и внести свой вклад в чистоту города, а ещё получить за это городские баллы. Для этого необходимо посетить мероприятие, сделать фотографию, поделиться ею в социальной сети «ВКонтакте», а затем заполнить отчётную форму.

Задание можно выполнить только в мобильном приложении. За его успешное выполнение участник получит 950 городских баллов, которые можно обменять на товары, услуги и другие поощрения на сайте «Миллион призов».

Помимо этого, участники субботника получат возможность попасть в эфир телеканала «Москва 24». Для этого они должны направить фотографии в специальный чат-бот. Самые яркие и эффектные снимки опубликуют в социальных сетях и покажут в эфире.

Проект «Город заданий» работает с января 2022 года. С его помощью москвичи могут контролировать работу городских служб, участвовать в экологических, спортивных и других акциях. Проект развивают ГКУ «Новые технологии управления» и столичный Департамент информационных технологий. Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года около полутора миллионов москвичей приняли участие в общегородском субботнике. На улицах Москвы 15 апреля прошлого года на улицы вышли около 17 тысяч единиц различной техники — уборочной, поливомоечной, самосвалов.

В рамках акции «Всероссийский субботник» 18 апреля добровольцы и партийцы вышли на уборку памятников и мемориалов, а также захоронений героев, над которыми взяли шефство представители движения. Активисты облагородили сразу несколько мемориалов на территории лагеря, убрали мусор, помыли памятники, благоустроили территорию вокруг мемориалов.