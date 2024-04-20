Вашингтон, 20 апреля, 2024, 19:01 — ИА Регнум. США десятилетиями покупали российский уран для своих АЭС, по простой причине: это всегда было очень выгодно. Россия, в свою очередь, не прекратила поставки урана по истечении сделки «Гор-Черномырдин», которую некоторые специалисты считали не отвечавшей интересам Москвы. Даже санкционное противостояние не изменило это положение. Более того, в 2023 году американский импорт урана из России только вырос.

Павел Лисицын/РИА Новости

Такой оценкой эксперты поделились с ИА Регнум, комментируя заявление президента США Джо Байдена о том, что Штаты выработали первые в своей истории 90 килограммов обеднённого урана для своих АЭС.

Профессор, доктор экономических наук Валентин Катасонов указал на сравнительно давнюю историю закупок Соединёнными Штатами урана для АЭС из России, которые не прервались даже вопреки санкционной войне Запада.

Он напомнил, что в 1993 году было заключено знаменитое соглашение между Москвой в лице тогдашнего главы российского правительства Виктора Черномырдина и вице-президентом США Альбертом Гором, известное как «Гор — Черномырдин». Оно гласило, что Россия поставит в США обеднённый до варианта для атомных электростанций (3–5%) уран, полученный из оружейного урана-235 (90% обогащения), извлеченного из 20 тысяч российских ядерных боеголовок. Полученное топливо предназначалось для использования по назначению на американских АЭС.

Сделка на разных этапах своего существования подвергалась критике, напомнил Катасонов. Тем не менее она не была расторгнута, и Россия выполнила её до конца. Получив по контракту 17 млрд. долларов, страна отправила в США уран, который обеспечил Штатам 10% всей электроэнергии, сгенерированной за 15 лет. Последнее судно с грузом для американских АЭС в рамках сделки «Гор — Черномырдин» отправилось в путь в ноябре 2013 года.

В дальнейшем, как заметил эксперт, российский уран для АЭС продолжали экспортировать в США. Эти поставки не прекратились ни в 2014 году, когда де-факто началась санкционная война Запада против России, ни в феврале 2022 года, когда наступил новый виток санкционного противостояния. Российский уран так и не стал объектом ограничений, что неудивительно: атомная энергетика США по-прежнему в значительной мере зависима от поставок этого сырья из-за рубежа. Чтобы заместить объёмы, поступающие из России, Штатам понадобятся годы, указал Катасонов. Об этом The New York Times сообщала буквально летом 2023-го, и вряд ли в этом смысле что-то изменилось через считанные месяцы.

Действительно, 90 килограммов — этой крайне незначительный объём, согласился ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), эксперт Финансового университета при Правительстве России Игорь Юшков. Поэтому громкое заявление Байдена о том, что США приступили к самостоятельной выработке урана для АЭС, пока выглядит как имиджевая история, приобретающая особое значение для Белого дома в преддверии президентских выборов.

«Почему они годами покупают уран у России? Потому что это самый экономически выгодный вариант. Логика Байдена проста: «Смотрите, я ввёл санкции против России, ликвидировал зависимость Соединённых Штатов от ядерного топлива из России и, следовательно, укрепил независимость США». В дальнейшем, если нужно будет, они со временем нарастят своё производство. Но это вопрос времени. А пока это просто медийная история, которую они будут всячески раздувать, потому что это укладывается, в том числе, в логику избирательной кампании», — прокомментировал эксперт.

США произвели первые в своей истории 90 килограммов обогащённого урана для АЭС. Об этом сообщил 19 апреля президент страны Джо Байден, выступая в Вашингтоне с предвыборной агитационной речью. По его словам, продукт выработал завод IBEW на юге штата Огайо. Власти рассчитывают, что к концу года будет произведено около тонны обогащённого урана, что позволит обеспечить электроэнергией до 100 тысяч домов.

Как отметил Байден, к 2035 году США намерены полностью перейти на стопроцентно чистую энергосистему, в связи с чем в стране строят новые АЭС и возобновляют работу закрытых.

В октябре 2023 года президент США запросил у Конгресса 2,2 миллиарда долларов на увеличение мощностей по обогащению урана в целях безопасности страны и её независимости в энергетической сфере.

Однако пока США потребляют существенные объёмы российского урана: страна стала одним из главных покупателей урана из России в 2023 году, судя по данным национальных статистических служб.

Если Китай сократил закупки на 32%, до 457 тонн, то импорт в Штаты, наоборот, вырос на 19%, до 702 тонн. Общий объём экспорта российского обогащённого урана в прошлом году составил 1860 тонн.

Несмотря на рост импорта из России, в декабре 2023 года в США был введён запрет на импорт низкообогащенного урана из России на период до 2040 года. Документ предполагает ограничение на ввоз топлива, произведённого в России.

Доля атомной энергетики в США составляет 20%, самостоятельно обеспечить себя топливом страна может на 30%. Поставки из России составляют около 20%.

Летом 2023 года советник Белого дома по ядерным вопросам Пранай Вадди, как сообщало ИА Регнум, признал, что США зависят от ядерного топлива из России и несут из-за этого издержки. А глава управления по ядерной энергетике при министерстве энергетики США Кэтрин Хафф заявила, что зависимость США от российского ядерного топлива представляет критическую угрозу национальной безопасности американского государства.