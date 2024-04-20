Стокгольм, 20 апреля, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Обладатель двух звёзд «Мишлен», один из самых престижных ресторанов Швеции Aloe закрывается вскоре после критики из-за связей с Россией, сообщило издание Dagens Industri.

Victor Lisitsyn/Global Look Press

«Объявление сделали после того, как [один из основателей] Даниэль Хёгландер подвергся резкой критике за свою работу над роскошным рестораном в России», — сообщило издание.

Ресторан планируют закрыть в конце лета.

Хёгландер назвал несправедливыми и необоснованными нападки, с которыми он столкнулся в последнее время. Он уточнил, что работа над проектом в России началась задолго до начала СВО на Украине. Речь шла о ресторане Drevå в Санкт-Петербурге.

В 2015 году Даниэль Хёгландер и Никлас Йонссон открыли двери ресторана высокой кухни Alое на юге Стокгольма. В 2018 году ресторан получил первую звезду в гиде «Мишлен», а через два года — вторую.

Как сообщало ИА Регнум, в конце января стало известно, что шведский королевский двор отказался покупать шоколад Marabou и объявил бойкот производящему ему американскому транснациональному концерну Mondelez, внесённому Украиной в список «спонсоров войны» из-за отказа уйти с российского рынка.

Отмечалось, что в конце 2023 года Совет по поставкам королевского двора отказался продлевать контракт с концерном.

В июне 2023 года с концерном отказались работать в Скандинавии. Бойкот поддержали крупные компании их этой страны.