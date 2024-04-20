Москва, 20 апреля, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Российские военные за минувшие сутки уничтожили хранилище авиатоплива украинской армии и два военно-транспортных объекта. Об этом 20 апреля сообщило Министерство обороны.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил России поражено хранилище авиационного топлива воздушных сил Украины, два используемых в военных целях объекта транспортной инфраструктуры, а также живая сила и военная техника ВСУ в 112 районах», — рассказали в ведомстве.

Помимо этого, российские средства противовоздушной обороны сбили украинский самолёт Су-25 и 213 украинских беспилотников, а также пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции.

В общем и целом с момента начала специальной военной операции российские военные уничтожили 591 самолёт, 270 вертолётов, 22 095 беспилотников ВСУ, а также 506 зенитных ракетных комплексов, 15 812 танков и бронемашин и 21 183 единицы специальной военной автомобильной техники.

Как сообщало ИА Регнум, 8 апреля подполье сообщило о поражении аэродрома ВСУ в Кривом Роге. Координатор подполья Сергей Лебедев рассказал о ночном ударе российских войск. По его словам, прилёт был в аэродром, при этом воздушную тревогу не объявляли. Перед этим он также сообщал об уничтожении российскими военными иностранной системы ПВО в районе аэропорта в Харькове. По его словам, удар, вероятно, нанесли по месту, где жили бойцы ВСУ. Минобороны России удары не комментировало.