Посёлок городского типа Тёткино, Курская область, 20 апреля, 2024, 13:18 — ИА Регнум. Украинские военные обстреляли посёлок Тёткино в Курской области кассетными боеприпасами. Об этом 20 апреля сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

Олег Гончаренко/РИА Новости

«Сегодня со стороны Украины кассетными боеприпасами обстрелян посёлок Тёткино Глушковского района», — написал он.

Глава региона уточнил, что в результате обстрела никто не пострадал, и добавил, что всего зафиксировали пять прилётов по населённому пункту.

Власти проведут подомовой обход, когда позволит обстановка, отметил Старовойт.

Как передавало ИА Регнум, 20 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле ВСУ села Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе погибла беременная женщина. Ещё три мирных жителя получили ранения.

Ранее в этот же день стало известно, что в результате обстрела села Каиры в Херсонской области со стороны украинской армии погиб мирный житель. Ещё один человек получил ранения при обстреле ВСУ Каховки.

Две мирные жительницы 19 апреля получили ранения при обстреле села Ясные Зори в Белгородской области со стороны ВСУ. Пострадавших доставили в областную больницу для оказания медицинской помощи.