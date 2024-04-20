Винница, Украина, 20 апреля, 2024, 13:12 — ИА Регнум. Людьми в камуфляже, которые расстреляли патруль в Винницкой области, оказались военные — отец и сын, сообщило 20 апреля украинское издание «Страна. ua».

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Издание опубликовало видео, записанное на телефон. На первых кадрах двое мужчин, сидящих в автомобиле, и сотрудник полиции разговаривают. Проверив документы, патрульный попросил показать содержимое ящиков в багажнике. Мужчина помоложе вышел, а оставшийся в автомобиле в этом время якобы искал нож, чтобы открыть ящики.

Внезапно стоящий рядом с полицейским ударил его, прогремели выстрелы, автомобиль уехал. Патрульный, которого ранили несмертельно, сел в служебный автомобиль, продолжая вести видеозапись.

Издание сообщило, что до этого момента между патрульными и находившимися в автомобиле состоялся разговор, в ходе которого люди в камуфляже назвали себя военными, уточнив, что «служат в ПВО 58-го РТБ».

Издание выяснило, что напавшие на полицейских — отец и сын Валерий Василаке 1972 года рождения (уроженец Чорномина в Пещанском районе) и Виталий Василаке 1998 года рождения (служит в Одесской области).

Также издание сообщило имена полицейских: погибший — рядовой полиции Максим Зарецкий 2004 года рождения, ранения получил капитан Максим Шарапанский.

Как сообщало ИА Регнум, украинские СМИ ранее распространили информацию о расстреле полицейских двумя людьми в камуфляже, автомобиль которых остановили для проверки документов в Винницкой области. Стрелявшие скрылись, направившись в Одесскую область.

Полиция Украины начала розыск совершивших нападение. Они скрылись на автомобиле Suzuki Grand Vitara.