Балашиха, Московская область, 20 апреля, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Убийца, расстрелявший бизнесмена в Балашихе утром 20 апреля, попал на камеру видеонаблюдения. Инцидент произошёл возле универсама «Юнис» на улице Свердлова.

Кадр из видео

На записи с камеры видно, что полностью одетый во всё тёмное мужчина стоял между машин на парковке рядом с магазином, его лицо практически полностью закрывала маска. Он спрятался за белым минивэном и ждал подходящего момента. Когда к магазину подъехал предприниматель, киллер дождался, пока он выйдет из машины, и подбежал к нему, на ходу доставая оружие.

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По факту случившегося возбудили уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия. Киллер бросил пистолет на месте преступления.

Как сообщало ранее ИА Регнум, тело убитого мужчины 1963 года рождения нашли утром рядом с домом. Личность убитого установили позднее, стало известно, что это местный предприниматель и хозяин торговой точки. Под данным Telegram-канала «ЧП Москва», в мужчину выстрелили пять раз. Нападавшего объявили в розыск.