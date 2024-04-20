Белгород, 20 апреля, 2024, 13:01 — ИА Регнум. В результате обстрела села Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе со стороны Вооружённых сил Украины погибла беременная женщина и три человека пострадали. Об этом 20 апреля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Павел Колядин/ТАСС

«Осколком снаряда тяжело ранило беременную женщину, которая проходила в момент обстрела по улице. Бригадой скорой помощи пострадавшую доставили из Новой Таволжанки в Шебекинскую ЦРБ», ― написал глава региона в Telegram-канале.

Он добавил, что врачи боролись за жизнь матери и ребёнка, но безуспешно. Оба скончались от полученных ран.

Кроме того, в результате обстрела со стороны украинских военных пострадали три человека.

«У одного мужчины контузия и ссадина на ноге, у второго ― ссадина коленного сустава», ― уточнил Гладков.

Ещё одну женщину доставили в больницу в Белгороде. Медики диагностировали у неё контузию и осколочные ранения бёдер.

Также повреждения получили 12 частных домов. В них осколками посекло фасады, кровли, выбило окна.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 20 апреля на территории Белгорода и Белгородского района объявили ракетную опасность. Гражданам рекомендовали оставаться дома или проследовать в укрытие или другое безопасное место.

В ночь с 19 на 20 апреля российская система противовоздушной обороны обезвредила 26 беспилотников в Белгородской области. Всего дежурные средства ПВО отразили атаки 50 беспилотных летательных аппаратов в Московской, Калужской, Смоленской, Рязанской, Тульской, Курской, Брянской и Белгородской областях.

Два мирных жителя погибли 19 апреля в результате атаки ВСУ на село Пороз в Грайворонском городском округе Белгородской области. Взрывные устройства украинские военные сбросили с беспилотников. В результате загорелся частный дом. Погибла женщина, которая лежала с переломом шейки бедра, и ухаживавший за ней мужчина. Сын погибшей в последний момент успел покинуть горящий дом.