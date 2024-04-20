Москва, 20 апреля, 2024, 12:56 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы от Крымского региона Леонид Ивлев заявил, что удары украинской армии по России планируют в НАТО под американским руководством.

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«Столтенберг признал, что киевский режим имеет законное право бить по целям на территории России, потому что НАТО под руководством США как раз и планирует эти удары», — заявил Ивлев, написал RT.

Депутат отметил, что слова генсека НАТО о том, что Киев имеет право ударять по военным целям на территории России, являются редким случаем, когда Столтенберг не соврал. При этом, как подчеркнул Ивлев, фактически альянс дал зелёный свет ВСУ на продолжение террористических атак.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле экс-помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен заявил, что НАТО изначально предложило Киеву безумный план контрнаступления. Он отметил, что план США и НАТО вести боевые действия без воздушного прикрытия и с несовершенными системами ПВО, которые ликвидировали российские военные, не способствует успеху.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 4 апреля заявил, что военную помощь Украине хотят сделать обязательной для стран — членов НАТО, чтобы продолжать боевые действия против России. Дипломат отметил, что это делается с единственной целью, чтобы Киев мог продолжать конфликт с Москвой.

Президент Владимир Путин заявлял, что поставки Украине новых вооружений будут лишь разжигать конфликт. Он также подчёркивал, что НАТО всё больше втягивается в противостояние.