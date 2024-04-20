Москва, 20 апреля, 2024, 12:45 — ИА Регнум. В машине вице-президента Федерации бокса Ингушетии Магомеда-Гири Накастхоева нашли оружие во время проверки в Москве. Об этом 20 апреля сообщил источник ИА Регнум.

Belkin Alexey/Global Look Press

Toyota Camry под управлением Накастхоева остановили на Ленинградском проспекте. При осмотре полицейские обнаружили в салоне автомобиля похожий на пистолет предмет.

Согласно заключению экспертов, им оказался австрийский пистолет Glock. Также в машине оказалось 15 патронов к нему. Правоохранители изъяли обнаруженное оружие, в отношении Накастхоева начата проверка.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре в гараже специалиста Центра детских и молодёжных социальных инициатив и экс-директора кадетской школы в Москве обнаружили 828 предметов оружия, в том числе танковое орудие, противотанковое ружьё и мины. Полиция обследовала гараж в кооперативе «Луки» в Красногорске, который арендовал 53-летний Александр Хмель.

Оперативники обнаружили арсенал, который затем описывали в течение семи часов, после чего все предметы направили на экспертизу. Правоохранители изъяли патроны, танковое орудие, противотанковое однозарядное ружье, пистолет-пулемёт, карабины, винтовку, пистолет, осколок минометной мины с тротилом и множество других предметов вооружения. Также экспертиза показала, что Хмель хранил в стеклянных банках бездымный порох промышленного производства.