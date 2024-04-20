Москва, 20 апреля, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил регионам в приоритетном порядке направлять средства, полученные через ОМС, на зарплаты медикам. Перечень поручений по итогам участия главы государства в пленарном заседании Форума будущих технологий и его встречи с учёными, состоявшейся 14 февраля, опубликовали на сайте Кремля.

Сергей Карпухин/ТАСС

В документе уточняется, что дополнительно полученные вследствие выравнивания тарифов средства обязательного медицинского страхования необходимо в приоритетном порядке направить на оплату медпомощи, на выплату заработной платы медицинским работникам медицинских организаций первичного звена здравоохранения, включая медиков, работающих в сельской местности.

Доклад о выполнении поручения главы регионов должны представить до 1 мая 2024 года.

Кроме того, региональным исполнительным органам рекомендовали с 1 марта текущего года предоставить из бюджетов субъектов ежемесячные специальные соцвыплаты медицинским работникам в райцентрах, малых городах и сельских населённых пунктах.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале глава государства поручил продолжить модернизацию первичного звена здравоохранения. Путин добавил, что необходимо учесть ранее данные поручения и результаты контроля за реализацией в 2022–2023 годах основных мероприятий, предусмотренных соответствующими региональными программами.

Президент также поручил повысить с 1 апреля окладную часть зарплат медиков.

В марте правительство по поручению Путина повысило спецвыплаты для медиков в небольших населённых пунктах. Их предоставляют дополнительно к зарплате.

Российский лидер 19 апреля в обращении к участникам ежегодной итоговой коллегии Минздрава заявил, что позитивные изменения в здравоохранении затронули все регионы, включая новые. Глава государства отметил, что практически везде открывают после капитального ремонта и строят новые детские больницы и реабилитационные центры, кардиологические отделения, онкологические диспансеры, создают новые отечественные лекарственные препараты, тест-системы, медицинское оборудование.