Москва, 20 апреля, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить расширение сети национальных медицинских исследовательских центров, выделить финансирование на эти цели, следует из перечня поручений, опубликованных на сайте Кремля.

Илья Питалев/РИА Новости

«Обеспечить расширение сети национальных медицинских исследовательских центров, а также выделение из федерального бюджета бюджетных ассигнований на эти цели и на функционирование таких центров», — поручил президент.

Ответственным за выполнение поручения назначили премьер-министра Михаила Мишустина, доклад необходимо предоставить до 1 июля 2024 года.

Как сообщало 20 апреля ИА Регнум, Путин также поручил регионам в приоритетном порядке направлять средства, полученные через ОМС, на зарплаты медикам. Средства направят на оплату медпомощи, выплаты заработной платы медицинским работникам медицинских организаций первичного звена здравоохранения, включая медработников в сельской местности.

Глава государства в обращении к участникам ежегодной расширенной коллегии Минздрава 19 апреля отметил важность подготовки квалифицированных кадров в медицине. Путин указал на необходимость использовать практику целевого набора по самым востребованным из направлений в этой сфере.

Помимо этого президент призвал помогать в модернизации первичного звена здравоохранения.