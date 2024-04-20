В России расширят сеть национальных медицинских исследовательских центров
Путин поручил расширить сеть национальных медицинских исследовательских центров
Москва, 20 апреля, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить расширение сети национальных медицинских исследовательских центров, выделить финансирование на эти цели, следует из перечня поручений, опубликованных на сайте Кремля.
«Обеспечить расширение сети национальных медицинских исследовательских центров, а также выделение из федерального бюджета бюджетных ассигнований на эти цели и на функционирование таких центров», — поручил президент.
Ответственным за выполнение поручения назначили премьер-министра Михаила Мишустина, доклад необходимо предоставить до 1 июля 2024 года.
Как сообщало 20 апреля ИА Регнум, Путин также поручил регионам в приоритетном порядке направлять средства, полученные через ОМС, на зарплаты медикам. Средства направят на оплату медпомощи, выплаты заработной платы медицинским работникам медицинских организаций первичного звена здравоохранения, включая медработников в сельской местности.
Глава государства в обращении к участникам ежегодной расширенной коллегии Минздрава 19 апреля отметил важность подготовки квалифицированных кадров в медицине. Путин указал на необходимость использовать практику целевого набора по самым востребованным из направлений в этой сфере.
Помимо этого президент призвал помогать в модернизации первичного звена здравоохранения.