Пекин, 20 апреля, 2024, 12:29 — ИА Регнум. У Народно-освободительной армии Китая появятся силы информационной поддержки. Приказ о создании нового подразделения подписал председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом сообщили в правительстве КНР.

Wu Changwei/Global Look Press

Силы информационной поддержки создадут на базе созданных в 2015 году для координации усилий в кибервойне и политическом противостоянии сил стратегической поддержки, которые расформируют.

При этом подчинённые им ранее аэрокосмические и кибернетические подразделения станут самостоятельными.

Агентство Bloomberg сообщило, изменения в китайской армии происходят на фоне соперничества с США за влияние в мире и являются крупнейшей реорганизацией НОАК с 2015 года.

Также уточняется, что политический комиссар сил стратегической поддержки Ли Вэй займет ту же должность в силах информационной поддержки. Он пообещал прислушиваться к указаниям Си Цзиньпина. Новым командующим силами информационной поддержки назначили Би И.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле прошло года председатель КНР Си Цзиньпин в ходе проверки Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая указал китайским военнослужащим на необходимость активизировать подготовку к реальным боевым действиям. Также китайский лидер отметил важность углубления исследований в военной сфере и обновления тактики и методов обучения.

В 2023 году Китай увеличил расходы на национальную оборону до 1553,7 млрд юаней, что на 7,2% больше, чем в предыдущем году. Официальный представитель Всекитайского собрания народных представителей Ван Чао тогда подчеркнул, что модернизация вооружённых сил КНР не представляет никакой угрозы другим странам мира.

В 2024 году Китай увеличит расходы на нужды обороны на 7,2%. Как отметило агентство Reuters, это увеличение военных расходов стало крупнейшим за последние пять лет.

Согласно ежегодному отчёту министерства финансов, ожидается, что в 2024 году военные расходы центрального правительства Китая вырастут до 1,67 трлн юаней (около 231 млрд долларов). Военный бюджет КНР занимает второе место в мире после США.