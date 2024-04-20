Москва, 20 апреля, 2024, 11:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные меры поддержки сельхозпроизводителей, а также меры поддержки для использующих российские материалы аграриев. Перечень поручений опубликовали на сайте Кремля.

Виталий Тимкив/РИА Новости

Глава государства поручил разработать дополнительные меры поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, включая вопросы об увеличении объёма финансирования мероприятий по их льготному инвестиционному кредитованию, о расширении поддержки субъектов малого предпринимательства, о развитии мелиорации земель, о строительстве объектов, необходимых для переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также о развитии инфраструктуры, предназначенной для экспорта сельхозпродукции, сырья и продовольствия.

Доклад по этому вопросу необходимо представить до 1 октября 2024 года, а затем один раз в год.

Президент также поручил предусмотреть при разработке национального проекта по технологическому суверенитету в сфере продовольственной безопасности меры поддержки в приоритетном порядке сельскохозяйственным товаропроизводителям, использующим российские семена и другой посадочный материал, агрохимикаты, биологические препараты и племенную продукцию (материал).

Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля Путин поручил правительству нарастить к 2030 году объём производства сельхозпродукции не менее чем на 25%. Глава государства также поручил нарастить экспорт такой продукции в полтора раза по сравнению с 2021 годом.

Президент 5 марта поддержал идею о создании аграрных классов в школах. Путин подчеркнул, что это необходимо делать аккуратно, так как ученики уже перегружены.

В октябре 2023 года глава государства назвал недостаточной долю отечественных товаров для улучшения и развития агропромышленного комплекса и заявлял, что нужно наращивать их производство. Путин уточнил, что нужно больше предприятий по производству ферментов, кормовых добавок и средств защиты растений.