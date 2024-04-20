Путин поручил разработать дополнительные меры поддержки аграриев
Путин поручил приоритетно поддержать аграриев, применяющих российские материалы
Москва, 20 апреля, 2024, 11:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать дополнительные меры поддержки сельхозпроизводителей, а также меры поддержки для использующих российские материалы аграриев. Перечень поручений опубликовали на сайте Кремля.
Глава государства поручил разработать дополнительные меры поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, включая вопросы об увеличении объёма финансирования мероприятий по их льготному инвестиционному кредитованию, о расширении поддержки субъектов малого предпринимательства, о развитии мелиорации земель, о строительстве объектов, необходимых для переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также о развитии инфраструктуры, предназначенной для экспорта сельхозпродукции, сырья и продовольствия.
Доклад по этому вопросу необходимо представить до 1 октября 2024 года, а затем один раз в год.
Президент также поручил предусмотреть при разработке национального проекта по технологическому суверенитету в сфере продовольственной безопасности меры поддержки в приоритетном порядке сельскохозяйственным товаропроизводителям, использующим российские семена и другой посадочный материал, агрохимикаты, биологические препараты и племенную продукцию (материал).
Как сообщало ИА Регнум, 1 апреля Путин поручил правительству нарастить к 2030 году объём производства сельхозпродукции не менее чем на 25%. Глава государства также поручил нарастить экспорт такой продукции в полтора раза по сравнению с 2021 годом.
Президент 5 марта поддержал идею о создании аграрных классов в школах. Путин подчеркнул, что это необходимо делать аккуратно, так как ученики уже перегружены.
В октябре 2023 года глава государства назвал недостаточной долю отечественных товаров для улучшения и развития агропромышленного комплекса и заявлял, что нужно наращивать их производство. Путин уточнил, что нужно больше предприятий по производству ферментов, кормовых добавок и средств защиты растений.