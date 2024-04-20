Балашиха, Московская область, 20 апреля, 2024, 11:12 — ИА Регнум. Уголовное дело об убийстве предпринимателя и незаконном обороте оружия возбудили в Подмосковье после того, как в Балашихе нашли тело мужчины, сообщили 20 апреля в региональном управлении Следственного комитета.

СК РФ

«В Балашихе возбуждено уголовное дело по факту убийства предпринимателя», — сообщили в СК.

Дело возбудили по факту убийства и незаконного оборота оружия (ч.1 ст.105 УК РФ и ст.222 УК РФ).

По данным СК, в Балашихе 20 апреля 2024 года у подъезда многоэтажного жилого дома прохожие нашли тело местного предпринимателя с огнестрельным ранением. На место выехали следователи и криминалисты, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Как сообщало 20 апреля ИА Регнум, мужчину застрелили в Балашихе. Выстрелы прогремели у магазина на улице Свердлова. Тело мужчины 1963 года рождения нашли рядом с домом. Полиция теперь разыскивает подозреваемого. Позднее появилась информация, что погиб местный предприниматель и хозяин торговой точки. Его застрелили, когда он вышел из автомобиля.

В районе Люблино 17 апреля убили 24-летнего мужчину. Инцидент произошёл после конфликта на парковке. Когда подозреваемый припарковался на тротуаре возле жилого дома на Краснодарской улице, местный житель сделал ему замечание. Началась драка, в ходе которой нарушитель ПДД воспользовался ножом.