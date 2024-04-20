Амстердам, 20 апреля, 2024, 10:53 — ИА Регнум. Королева Испании Летиция посетила гала-ужин в Амстердаме в так называемой «русской» тиаре, созданной французским ювелирным домом Cartier, сообщило Daily Mail.

Utrecht Robin/ABACA/ТАСС Королева Испании Летиция

Так, 51-летняя испанская королева и её 56-летний супруг король Филипп VI прибыли с двухдневным визитом в Амстердам, где состоялся роскошный государственный банкет.

Летиция появилась на вечере в сапфировом платье за 3800 фунтов стерлингов (441 тыс. рублей) и тиаре, известной как «диадема Cartier с бриллиантовой петлей» из-за её уникального дизайна. Когда-то она принадлежала королеве-консорту Испании Марии Кристине Австрийской. Тиара состоит из бриллиантов и жемчуга.

Как отметило издание, украшение знаменует собой перемены, поскольку Летиция обычно выбирает для гала-ужинов тиару Fleur-de-Lys, которой 117 лет.

В ходе визита король Нидерландов Виллем-Александр и король Испании Филипп VI посетили спортивные площадки, где сыграли в баскетбол и футбол.

Королева Летиция — старшая дочь журналиста Хесуса Хосе Ортиса Альвареса и медсестры Марии Паломы Рокасолано Родригес. Окончила один из старейших университетов мира — Мадридский университет Комплутенсе, где получила дипломы бакалавра и магистра в области журналистики. В 2000 году получила награду Мадридской ассоциации прессы. Её присуждают молодым журналистам за выдающиеся профессиональные достижения. Была ведущей ежедневной вечерней программы новостей на телеканале TVE.

Первый брак Летиции со школьным учителем литературы, с которым она встречалась 10 лет, закончился разводом в 2000 году. Позднее, в 2003 году, королевский дворец неожиданно объявил о грядущей помолвке принца Филиппа и журналистки Летисии Ортис Рокасолано. Свадьба состоялась 22 мая 2004 года. Венчание транслировали телеканалы многих стран, церемонию посмотрели около 1,5 млрд зрителей.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2022 года король Испании Филипп VI и королева Испании Летиция совершили краткий визит в Австрию, который включал возложение венка в Вене в память обо всех жертвах нацизма. Это было первое совместное путешествие королевской семьи в Австрию в монаршем статусе.