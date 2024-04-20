Балашиха, Московская область, 20 апреля, 2024, 10:48 — ИА Регнум. Мужчину застрелили в подмосковном городе Балашиха. Выстрелы прогремели у магазина, сообщили 20 апреля в пресс-службе управления МВД в Московской области.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Информация о том, что на улице Свердлова находится труп с огнестрельным ранением, поступила в полицию в 08:10 мск. Тело мужчины 1963 года рождения обнаружили рядом с домом.

Полиция начала розыск подозреваемого.

По данным Telegram-канала «ЧП Москва», погибший — местный предприниматель и хозяин торговой точки. Его застрелили, когда он вышел из машины. По данным канала, выстрелили в него пять раз.

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Как сообщало ИА Регнум, 15 апреля в Санкт-Петербурге в пункте выдачи одного из маркетплейсов прогремел выстрел. Стрельбу из аэрозольного пистолета открыл мужчина, которому сделали замечание из-за находившейся с ним собаки. Он несколько раз выстрелил в сторону сотрудника пункта выдачи.

Сотрудники и посетители пункта выдачи не пострадали. Стрелявшим оказался ранее судимый 42-летний петербуржец. Его задержали, доставили в полицейское управление, оружие изъяли.