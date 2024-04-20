Винница, Украина, 20 апреля, 2024, 10:36 — ИА Регнум. Ночью 20 апреля в Винницкой области двое мужчин в военной форме застрелили полицейского на блокпосту, сообщило украинское издание «Страна. ua».

Mihir Melwani/Global Look Press

Огонь по сотрудникам полиции открыли два человека, находившиеся в автомобиле Suzuki Grand Vitara, который остановили для проверки документов. В результате на месте погиб один из патрульных, второй получил ранения.

По данным журналистов, стрелявшие скрылись, уехав в Одесскую область.

Накануне, 19 апреля, предприниматель из Ивано-Франковской области сообщил в полицию о том, что люди в военной форме ограбили его. Автомобиль мужчины остановили на блокпосту, забрали деньги и скрылись.

На Украине в начале февраля расстреляли заместителя мэра города Никополя Виталия Журавлёва в Днепропетровской области. Глава города находился в машине, когда по нему открыли огонь.

В Дагестане 19 выстрелы прогремели рядом с кафе в городе Дербент. Местный житель выстрелил из травматического пистолета в другого мужчину, с которым у него произошёл конфликт. Стрелявший скрылся, раненого доставили в больницу.