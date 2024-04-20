Богота, 20 апреля, 2024, 18:42 — ИА Регнум. Стремление Колумбии в организацию БРИКС понятно при нынешней власти в этой стране. Но следующий президент может повести её в обратную сторону — в орбиту влияния США. Да и внутренних проблем в Колумбии более чем достаточно. Такой оценкой поделился с ИА Регнум старший научный сотрудник Института стран Латинской Америки РАН Магомед Кодзоев, комментируя совместное заявление лидеров Колумбии и Бразилии о намерении Боготы стать полноценным членом БРИКС.

Иван Шилов ИА Регнум

Эксперт отметил, что вопрос с потенциальным присоединением Колумбии к БРИКС гораздо сложнее, чем в случае со многими другими странами, которые присоединились к организации ранее.

«Дело в том, что Колумбия это изначально исторически является одной из стран прозападного, проамериканского лагеря. Прежде у руля здесь всегда были проамериканские силы. Никогда не было такого президента, как нынешний. Он действительно по всем вопросам на международной арене, по которым левые и правые между собой расходятся, всегда занимает позицию, которую занимают именно левые. Например, по вопросу отношения к конфликту вокруг Украины. То же самое, конечно, можно экстраполировать и на БРИКС. Можно с уверенностью утверждать, что политические отношения между Колумбией и БРИКС целиком зависимы от того, какое правительство на данный момент находится у власти в этой стране. И если правительство сегодняшнее это, по сути, феномен, то шансы его длительного сохранения в Колумбии на самом деле не определены», — прокомментировал Кодзоев.

Эксперт призвал отдавать отчёт в том, что левые могут не победить уже на следующих выборах в Колумбии, потому что это традиционно преимущественно правая страна. И если нынешний президент уйдёт, то Колумбия вполне может пойти по пути Аргентины.

«Когда речь идёт о Бразилии, которая, будучи достаточно мощной, всегда имела своё геополитическое начало, хотя и заигрывала с Соединёнными Штатами, но имела также свой внутренний голос, свой интерес. Колумбия всегда была зависимой страной, повязанной по рукам и ногам и раздираемой внутренними противоречиями. А что теперь получается? Она отворачивается от Соединённых Штатов? Очень тяжело себе представить, что эта игра продолжится в долгую. Может быть, даже сами США пытаются «с больной головы на здоровую» переложить колумбийские проблемы? Возложить на кого-то ещё. Но это, конечно, совершенно был бы фантастический сценарий. Скорее всего, это не так», — отметил Кодзоев.

Таким образом, по мнению эксперта, сложно представить, что присоединение Колумбии к БРИКС позволит ей решить свои проблемы, не отягощая при этом блок. Но ещё сложнее поверить, что следующее правительство страны, если оно будет правым, продолжит политику, которая определила курс на вступление в БРИКС.

Колумбия выразила заинтересованность в скорейшем вступлении в межгосударственное объединение БРИКС в качестве полноправного члена. Об этом говорится в опубликованном 17 апреля совместном заявлении по итогам встречи лидера Бразилии Лулы да Силвы и президента Колумбии Густаво Петро в Боготе.

Да Силва, в свою очередь, приветствовал эту инициативу и пообещал продвигать кандидатуру Колумбии, уточняется в документе, который опубликовал МИД Бразилии.

Также сообщалось, что заявка Аргентины на сотрудничество с НАТО в качестве глобального партнёра вызывает сожаление у России. Об этом заявил 18 апреля заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков.