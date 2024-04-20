Санкт-Петербург, 20 апреля, 2024, 10:16 — ИА Регнум. На складе лакокрасочной продукции и стройматериалов в Санкт-Петербурге утром 20 апреля вспыхнул пожар. К настоящему моменту возгорание ликвидировали, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Кадр из видео

«В Санкт-Петербурге пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение», — сообщили в ведомстве.

Горел ангар с лакокрасочной продукцией и стройматериалами. Люди в результате ЧП не пострадали. Сейчас пожарные проводят проливку и разбор конструкций.

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Как сообщало ИА Регнум, на Кубани на складе с пиломатериалами 17 апреля вспыхнул крупный пожар. Огонь охватил 1000 кв. м в двухэтажном здании.

Вечером 19 апреля в Башкирии загорелась подстанция «Пионерская» в Чишминском районе. Электрики отключили питание подстанции и ликвидировали пожар.