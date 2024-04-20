Вашингтон, 20 апреля, 2024, 10:06 — ИА Регнум. Сенат Соединённых Штатов Америки поддержал законопроект о реформировании и продлении действия раздела 702 федерального закона о слежке, который разрешает осуществлять наблюдение за иностранцами за пределами страны. Об этом говорится в заявления советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана, опубликованном 20 апреля на сайте Белого дома.

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«Мы приветствуем принятие Сенатом принятого ранее палатой представителей законопроекта 7888 «О реформировании разведки и обеспечении безопасности Америки»… Президент [США Джо Байден] оперативно подпишет закон», — проинформировал Салливан.

Статья 702 федерального закона США разрешает осуществлять электронное наблюдение за отдельно взятыми иностранными лицами за пределами страны с целью получения разведывательных данных, включая используемые для борьбы с международным терроризмом и противостояния киберугрозам.

Как сообщало ИА Регнум, 12 апреля стало известно, что Конгресс США несколько месяцев не может провести рутинную процедуру и продлить действие раздела 702. Именно благодаря ему стала возможна слежка американских спецслужб за европейскими лидерами — включая Ангелу Меркель, что стало большим скандалом в 2015 году.

Срок действия этого раздела заканчивался 19 апреля, и палата представителей в конце концов продлила его действие на два года, хотя изначально предполагалось продлить его на пять лет. Вместе с тем правку о необходимости получения спецслужбами ордера на такую слежку отклонили. Активное использование США раздела 702 неоднократно вызывало недовольство в Европе.