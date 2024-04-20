Одесса, Украина, 20 апреля, 2024, 10:01 — ИА Регнум. В Одесской области пострадал объект инфраструктуры, сообщило 20 апреля украинское издание «Страна. ua».

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По данным украинских военных, по объекту на территории региона утром 20 апреля нанесли удар баллистической ракетой. Объект инфраструктуры получил повреждения.

Минобороны России не сообщало о нанесении ударов по объектам в Одесской области.

Как сообщало ИА Регнум, украинские СМИ ранее информировали о взрыве в Одессе и о повреждениях в порту Южный.

Позже координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что по объектам в Одесской области нанесли удар российские войска. Удар нанесли в районе села Нерубайское по складу боекомплектов ВСУ.