Тюмень, 20 апреля, 2024, 09:41 — ИА Регнум. Паводковые воды размыли временную насыпь около посёлка Плодопитомник в районе города Ишим в Тюменской области. Об этом 20 апреля сообщил губернатор региона Александр Моор в Telegram-канале.

Денис Моргунов/URA.RU/ТАСС

«В Ишимском районе у посёлка Плодопитомник (находится на границе с городом Ишим) размыло временную насыпь», — написал он.

Глава региона уточнил, что построенная для защиты населённого пункта и садоводческих товариществ дамба исправна. Эвакуацию с территорий возможного подтопления провели заблаговременно, добавил Моор.

Как передавало ИА Регнум, ранее 20 апреля в администрации города Ишим сообщили, что утром уровень воды в реке Ишим достиг критериев «опасного явления». Уточнялось, что вода в реке поднялась до отметки в 861 сантиметр, из-за чего под угрозой подтопления оказались низководные мосты, садоводческие участки и земли сельхозназначения.

В пяти населённых пунктах Ишимского района 19 апреля объявили срочную эвакуацию. Эвакуируемых попросили взять с собой в пункты временного размещения документы, бельё и лекарства.

Уровень воды в реке Ишим у одноимённого города 18 апреля за сутки поднялся на 44 сантиметра и составил 462 сантиметра. Вода также в тот момент прибывала у Абатского и Викуловского районов.