Украина, 20 апреля, 2024, 09:40 — ИА Регнум. Объект инфраструктуры получил повреждение в подконтрольном Украине городе Запорожье, написал 20 апреля назначенный Киевом секретарь горсовета Анатолий Куртев в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Он сообщил, что по объекту нанесли ракетный удар, при этом не объяснив, о каком именно объекте идёт речь.

Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по объектам в городе Запорожье.

На Украине 20 апреля объявили воздушную тревогу.

Как сообщало ИА Регнум, украинские СМИ распространили информацию о взрывах в Одесской области и о повреждении двух терминалов порта Южный.

По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, российские военные нанесли удары по складу боекомплектов ВСУ в районе села Нерубайское в Одесской области.