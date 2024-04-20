Москва, 20 апреля, 2024, 09:33 — ИА Регнум. В Министерстве обороны создадут научно-производственный центр беспилотных летательных аппаратов и роботов. Об этом 20 апреля заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в ходе посещения полигона Московского военного округа, его слова привело военное ведомство.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Отмечается, что в ходе посещения полигона главе Минобороны представили перспективные беспилотники и стрелковое оружие.

«Генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что в Минобороны России принято решение создать научно-производственный центр беспилотных летательных аппаратов и роботизированных комплексов», — проинформировали в ведомстве.

Министр пояснил, что новый центр будет представлять собой объединение различных предприятий, лабораторий и конструкторских бюро, которые разрабатывают и производят перспективные виды вооружений.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 20 апреля глава Минобороны посетил полигон Московского военного округа. Шойгу проверил выполнение указаний по разработке БПЛА и стрелкового оружия с учётом опыта спецоперации.

Министру также представили способный осуществлять дистанционное минирование местности перспективный ударный квадрокоптер. Благодаря повышенной помехозащищённости каналов управления и передачи данных этот дрон можно использовать в условиях постановки противником помех постановки.

Шойгу 20 апреля поручил обеспечить штурмовиков армии России стрелковым оружием для эффективного уничтожения FPV-дронов. Главе Минобороны представили линейку беспилотных летательных аппаратов и образцы созданного при участии выполнявших задачи в зоне СВО снайперов стрелкового оружия.