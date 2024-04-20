Шанхай, Китай, 20 апреля, 2024, 08:50 — ИА Регнум. Нидерландский пилот команды «Ред Булл» автогонок серии «Формула-1» Макс Ферстаппен, являющийся чемпионом последних четырёх сезонов, победил в спринтерской гонке на Гран-при Китая в Шанхае.

IMAGO/Paulo Maria/Global Look Press Макс Ферстаппен

Ферстаппен пришёл к финишу первым после 19 кругов гонки. Второе место занял семикратный чемпион «Формулы-1» британский пилот Льюис Хэмилтон из команды «Мерседес» (+13,043 секунды), третье — коллега нидерландца по команде «Ред Булл» мексиканский гонщик Серхио Перес (+15,258 секунды).

В первую пятёрку также вошли пилот из Монако Шарль Леклер (+17,486 секунды) и испанец Карлос Сайнс (+20,696 секунды) из команды «Феррари».

Позднее 20 апреля в Шанхае состоится квалификация к основной гонке, а 21 апреля — гонка Гран-при Китая.

Как сообщало ИА Регнум, 7 апреля гонку «Формулы-1» Гран-при Японии приостановили на полчаса из-за аварии на первом круге. Австралийский пилот команды RB Даниэль Риккьярдо столкнулся с таиландским гонщиком Александером Албоном из команды «Уильямс», после чего их болиды врезались в ограждение. Гонщики смогли самостоятельно покинуть разбитые автомобили.

Ферстаппен 24 марта сошёл с дистанции на первых кругах Гран-при Австралии в Мельбурне. Нидерландский пилот вынужден был сойти после того, как у него загорелся тормозной диск и его болид задымился.