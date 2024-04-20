Белгород, 20 апреля, 2024, 08:27 — ИА Регнум. На территории Белгорода и Белгородского района объявили ракетную опасность. Об этом 20 апреля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Petrov Sergey/Global Look Press

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — написал он.

Глава региона рекомендовал при нахождении дома не подходить к окнам и укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, а при нахождении на улице — проследовать в укрытие или другое безопасное место.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 19 апреля в Воронежской и Курской областях объявили опасность атаки беспилотников. В регионах привели в готовность силы противовоздушной обороны для отражения возможной атаки.

Позднее в Липецкой области также объявили опасность атаки дронов. Губернатор региона Игорь Артамонов призвал жителей по возможности оставаться дома.

Утром 20 апреля в Воронежской и Курской областях отменили режим опасности атаки беспилотников. В Белгородской области спустя 7,5 часа после объявления также отменили режим опасности атаки дронов.