Конотоп, Украина, 20 апреля, 2024, 08:30 — ИА Регнум. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 20 апреля сообщил об ударе, нанесённом российскими войсками по расположенной в Сумской области авиабазе ВСУ.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Вчера вечером около 22:00 [мск] город Конотоп Сумской области получил минимум два удара», — сообщил Лебедев.

Первый удар российские военные нанесли по авиабазе в Конотопе, где находятся вертолёты ВСУ, а также базы, казармы, ангары, столовая. Поблизости находится авиаремонтный завод. Длина взлётно-посадочной полосы на аэродроме 2003 метра, ширина — 45 метров.

Второй удар нанесли по дислокации 58-й отдельной мотопехотной бригады в районе авиабазы.

Кроме того, два удара российские военные нанесли в Сумах — по дислокации 15-го батальона территориальной обороны ВСУ и по объектам в Курском микрорайоне, где находится ряд предприятий и склады.

Лебедев добавил, что российские военные также нанесли удар в Одесской области по складу боекомплектов в районе села Нерубайское.

Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по объектам в Одесской и Сумской областях.

Как сообщало ИА Регнум, украинские СМИ распространили 20 апреля информацию о мощном взрыве в Одессе на фоне воздушной тревоги, объявленной в Одесской и Николаевской областях.

Украинские власти 20 апреля сообщили о повреждении под Одессой двух терминалов морского порта Южный.