Лима, 20 апреля, 2024, 08:00 — ИА Регнум. Памятник первому космонавту Земли Юрию Гагарину открыли в Национальном инженерном университете Перу. Об этом 20 апреля сообщило посольство России в Лиме.

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Торжественное открытие бюста первого в мире космонавта Юрия Гагарина состоялось на факультете механики Национального инженерного университета (НИУ). В дипмиссии уточнили, что бюст передан в дар международным благотворительным общественным фондом «Диалог культур — Единый мир» при содействии посольства России в Перу.

Временный поверенный в делах России в Перу Наталья Сентенкова, слова которой приводит посольство, отметила особое значение подвига Гагарина для развития всего человечества и выразила готовность РФ продолжать сотрудничество с Перу в сфере космических исследований.

Декан машиностроительного факультета Тито Вильчес выступил с речью, в которой подчеркнул решающую роль подвига Юрия Гагарина в развитии мировой науки.

К собравшимся обратился с видеообращением российский космонавт Фёдор Юрчихин. Он поздравил руководство НИУ с открытием памятника. Кроме того, в НИУ состоялась выставка астрофотографии из Московского планетария для широкой публики и организован показ документального фильма «Обнимая мир», посвящённого первому космонавту.

Ранее ИА Регнум сообщало, что вице-президент по стратегическим коммуникациям американской некоммерческой организации Space Foundation Ричард Купер назвал полёт первого советского космонавта Юрия Гагарина в космос абсолютным достижением своего времени.

Выступая на мероприятии «Юрьева ночь», которое состоялось в штате Колорадо в знак памяти о первом полёте человека в космос, Купер подчеркнул, что полёт Гагарина стал первым шагом человека в неизведанное, потребовавшим огромного мужества и огромного таланта. И каждый человек, который потом последовал за Гагариным, вдохновлялся его примером.