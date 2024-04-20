Военкор «Известий» Семён Ерёмин погиб, снимая репортаж — 787-й день СВО
«Известия»: военкор Ерёмин погиб в Запорожье при атаке FPV-дрона ВСУ — 787-й день СВО
Новый, 787-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован новостью о гибели корреспондента «Известий» Семёна Ерёмина в результате атаки FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Трагедия произошла накануне, 19 апреля, в районе села Приютное Запорожской области, пояснили «Известия». Ерёмин вместе со съёмочной группой выполнял свои служебные обязанности, когда ВСУ дважды атаковали журналистов дронами-камикадзе. Смертельное ранение он получил при втором ударе беспилотника.
Комментируя случившееся, заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак заявил, что Организация Объединённых Наций выступает против убийства журналистов и настаивает на тщательном расследовании.
В «Известиях» Ерёмин работал специальным корреспондентом с 2017 года и являлся одним из лучших в России. Его последний репортаж из запорожского села Приютное был посвящён борьбе с беспилотниками.
По данным Минобороны, в ночь на 20 апреля дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 50 украинских БПЛА. Из них 26 дронов — над территорией Белгородской области, 10 — над территорией Брянской области, восемь — над территорией Курской области, два — над Тульской областью и по одному — над территориями Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей.
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