Новый, 787-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован новостью о гибели корреспондента «Известий» Семёна Ерёмина в результате атаки FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Трагедия произошла накануне, 19 апреля, в районе села Приютное Запорожской области, пояснили «Известия». Ерёмин вместе со съёмочной группой выполнял свои служебные обязанности, когда ВСУ дважды атаковали журналистов дронами-камикадзе. Смертельное ранение он получил при втором ударе беспилотника.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Комментируя случившееся, заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак заявил, что Организация Объединённых Наций выступает против убийства журналистов и настаивает на тщательном расследовании.

В «Известиях» Ерёмин работал специальным корреспондентом с 2017 года и являлся одним из лучших в России. Его последний репортаж из запорожского села Приютное был посвящён борьбе с беспилотниками.

По данным Минобороны, в ночь на 20 апреля дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 50 украинских БПЛА. Из них 26 дронов — над территорией Белгородской области, 10 — над территорией Брянской области, восемь — над территорией Курской области, два — над Тульской областью и по одному — над территориями Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей.

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