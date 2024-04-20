Москва, 20 апреля, 2024, 07:49 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России подготовило проект, согласно которому банки в случае получения соответствующего запроса обязуются предоставить правоохранительным органам данные о переводах в течение 24 часов. Об этом 19 апреля сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Предполагается, что законопроект дополнит статью 21 Уголовно-процессуального кодекса РФ «Об обязанности осуществления уголовного преследования». В случае принятия нововведений операторы будут выдавать требуемые сведения не позднее трёх рабочих дней с момента поступления денежных средств или в указанный в запросе правоохранительных органов срок.

«Запросы, направленные в форме электронного документа… будут подлежать исполнению в течение 24 часов с момента их поступления», — отметили в ведомстве.

Порядок взаимодействия федеральных государственных органов с Банком России и кредитными организациями, имеющими право на осуществление перевода денежных средств, будет определяться правительством.

Как передавало ИА Регнум, МВД России также предложило законопроект, в соответствии с которым следователи или дознаватели могут получать право приостанавливать денежные переводы в случае, если будет установлено, что средства используются в преступной деятельности. При этом срок временного прекращения операции должен составлять не более десяти суток.