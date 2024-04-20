Нью-Йорк, США, 20 апреля, 2024, 07:44 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал Азербайджан и Армению решить все оставшиеся двусторонние вопросы для нормализации отношений, в том числе продолжить делимитацию и демаркацию границы. Об этом 20 апреля сообщил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

Иван Шилов ИА Регнум

«Генеральный секретарь внимательно следит за процессом нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном… Приветствует соглашение, достигнутое 19 апреля между государственными комиссиями по делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном», — говорится в распространённом заявлении.

Ранее в министерстве иностранных дел Армении сообщили, что Баку и Ереван предварительно договорились о демаркации на отдельном участке границы. В частности, стороны согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы между населёнными пунктами Баганис (Армения) — Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) — Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) — Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) — Кызыл Гаджилы (Азербайджан).

Отмечалось, что стороны в процессе делимитации границ будут опираться на Алма-Атинскую декларацию 1991 года, закреплявшую территориальную целостность республик и подписанную Арменией и Азербайджаном после распада СССР.

Как передавало ИА Регнум, 17 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с жителями приграничного села Беркабер исключил проведение досрочных парламентских выборов до завершения процесса делимитации границы. При этом он допустил, что выборы могут пройти в следующем месяце.